Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 270 bin kişi geçti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı tatilinde 270 bin kişi geçiş yaptı.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla açıklanan 9 günlük tatil süresince Sarp Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama 30 bin yolcu ve 1800 aracın giriş çıkış yaptığı bildirildi.

Tatil süresince sınır kapısını kullanarak geçiş yapan yolcu sayısının 270 bin, araç sayısının ise 16 bin olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Valiliğin aldığı ek tedbirler, İl Emniyet Müdürlüğünün ek görevlendirmeleriyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadan vatandaşların güvenli şekilde giriş çıkış yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların, satın aldıkları elektronik eşyaların vergi iade işlemleri için Gürcistan tarafında 3-4 saati bulan beklemelerin yaşandığı, gümrük kapısının tam kapasiteyle hizmet vermesine rağmen zaman zaman özel araç kuyruklarının oluştuğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.