Artvin'de LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

AA

Artvin'de LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

ARTVİN (AA) - Artvin'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavda Türkiye genelinde yüzde 1'lik dilime giren öğrenciler ödüllendirildi.

Vali Doruk, Valilik Çoruh Toplantı salonunda düzenlenen ödül töreninde, sınavda yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan 17 öğrenci, aileleri ve okul müdürleriyle bir araya geldi.

Vali Doruk, teşekkür belgesi verdiği öğrencileri hediyelerle ödüllendirdi.

Burada konuşan Doruk, liselere giriş sınavında Artvin'in önceki yıllara oranla daha başarılı olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Doruk, şöyle konuştu:

"En büyük pay öğrencilerimizin. Ben kendilerini tebrik ediyorum ve gelecek hayatlarında başarılar diliyorum. Başarı uzun bir gayet ve çabanın ürünü bir sonuç. Her geçen yıl daha iyiye gidiyoruz ama daha gidilecek yol var. Bu yıl bir Türkiye 1'inci olmak üzere 17 öğrencimiz yüzde 1'lik başarı diliminde kendine yer buldu. 6 öğrencimiz de sadece tek bir yanlış yaptı. Eğitimdeki bu başarımızı her geçen yıl üstüne koyarak artıracağız."

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, geçmiş yıllara oranla Artvin'de başarının zirvesine çıktıklarını ifade etti.

Artvin'de yüzde 1'e giren öğrenci sayısının ilk defa bu kadar artarak 17'ye çıktığını vurgulayan Acar, "Sınava giren öğrencilerimizin yüzde 21'i de yüzde 15'lik başarı dilimine girdi. Sınavdaki hem net sayımız hem de ortalama puanımız son dört yılın zirvesinde. Artvin'de sınava giren öğrencilerimiz 90 soruluk testte soruların yüzde 53'ünü doğru cevapladı. Net olarak da 45,5 nete ulaştık. Ortalama puanımız da 325 oldu. Artvin LGS'de hem Türkiye ortalamasına göre hem de kendi içindeki başarısını artırdı." dedi.

Eğitim şehri Artvin'de öğrencilere en iyi imkanları sunarak öğrencilerin akademik, kültürel, sosyal ve sportif gelişimini en üst seviyeye çıkarmak istediklerini belirten Acar, "Eğitim kenti bir şehirden eğitimde göç alan bir şehir olma yolunda bir ivme yakalıyoruz. Çocuklarımıza en iyi eğitim imkanlarını sunmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaylada kar kütleleri arasında sıkışan inek, 18 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaylada kar kütleleri arasında sıkışan inek, 18 ...
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 177 metreyi geçti
YEREL HABERLER Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 177 metreyi ...
Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 270 bin kişi geçti
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 270 bin kişi ...
Barhal Çayı rafting tutkunlarını ağırlıyor
YEREL HABERLER Barhal Çayı rafting tutkunlarını ağırlıyor
Ayı, balkon kapısını kırıp girdiği evde yiyecekleri yiyip, eşyaları dağıttı
YEREL HABERLER Ayı, balkon kapısını kırıp girdiği evde yiyecekleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.