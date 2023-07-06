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        Artvin'de "yol verme" nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan kişi öldü

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:13
        Artvin'de "yol verme" nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan kişi öldü

        ARTVİN (AA) - Artvin'de "yol verme" nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Yanıklı köyü yolunda dün akşam araçlarıyla karşı karşıya gelen Faruk Gül (23) ile emekli polis memuru Z.Y. arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgayı ayırmaya çalışan Z.Y'nin oğlu E.Y. (16), başarılı olamayınca araçta bulunan babasına ait silahı alarak Gül'e ateş etti.

        Ağır yaralanan Gül, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şavşat Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı E.Y, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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