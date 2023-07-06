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        Artvin'de "42. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nde boğa güreşleri başladı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 21:52
        Artvin'de "42. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nde boğa güreşleri başladı

        ARTVİN (AA) - Artvin'de bu yıl 42'ncisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamında boğa güreşleri gerçekleştirildi.

        Şehir merkezine 8 kilometre mesafede 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada organize edilen ve 4 gün sürecek güreşlerin ilk gün müsabakaları, Artvin'de önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapan isimler anısına düzenlendi.

        Güreşlrin ilk gününde, yıldızlar kategorisinde boğaların ağırlıklarına göre "küçük orta", "büyük orta", "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" boylarında daha önce hiçbir festivalde güreşmemiş 62 boğa ilk defa arenaya çıkarak kıyasıya mücadele etti.

        Yıldızlar kategorisinde arenaya çıkarak boylarında dereceye giren boğa sahiplerine toplam 115 bin lira ödül verildi.

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