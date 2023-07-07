"42. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle devam ediyor

ARTVİN (AA) - Artvin'de 42'incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nin ikici günü boğa güreşleriyle devam etti.

Artvin Belediyesi'nce kentte 200 yıllık bir geçmişi olan boğa güreşleri kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen festival kapsamındaki 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada boğalar güreşti.

Güreşlerin ikinci gününde, "deste" ve "ayak" kategorilerinde 16 boğa mücadele ederken deste kategorisinde Levent Yavuz'a ait "Destan", ayak kategorisinde ise Cemal Yapıcı'ya ait "İso" isimli boğalar birinci oldu.

Güreşlerde dereceye giren boğa sahiplerine 55 bin lira değerinde ödül dağıtıldı.

Güreşlerin tamamlanmasının ardından boğa sahiplerine kupa ve ödülleri verildi.

Artvin ve Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen çok sayıda kişinin izlediği güreşlerde vatandaşların destekledikleri boğalar için tezahüratlarda bulunarak kazanan boğanın çevresinde horon oynaması güzel görüntüler oluşturdu.

Mersin'den gelerek güreşleri izleyen İsmail Ağın, AA muhabirine, sosyal medyada karşılaştığı boğa güreşlerini merak ettiği için festivale geldiğini anlattı.

Ağın, "İnternette izlediğim boğa güreşleri hoşuma gitti. Artvin'de Kafkasör'de boğa güreşlerinin yapılacağını duyunca tatilimi festivale göre ayarladım ve buraya geldim. Güreşler çok zevkli geçiyor. Güzel bir festival. Merak eden arkadaşlarım için internetten de canlı yayın yapıyorum." dedi.

İsmail Ağın'ın kızı Özge Ağın da iki gündür boğa güreşlerini keyifle izlediğini ifade ederek, "Boğaları yakından görme ve sevme imkanı buldum. İlk defa bir boğa güreşi izledim. Çok keyif aldım. Benim için çok güzel bir anı olacak. Fotoğraflar ve videolar hatıralarda kalacak." diye konuştu.

Erzurum'un Tortum ilçesinden festivale boğa getiren İbrahim Eroğlu da uzun yıllar boğa beslediğini ve 20 yıldır her sene Kafkasör festivaline boğa getirerek güreşlere katıldığını söyledi.