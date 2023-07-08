Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
ARTVİN (AA) - Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Şavşat kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.
Artvin-Şavşat kara yolunun 34. ve 44. kilometrelerinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan çamur halindeki toprak birikintisi ve kaya kütleleri yola sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Heyelanda yamaçtan koparak yola sürüklenen çamur halindeki toprak birikintisine saplanan Yüksel Köksal'ın kullandığı 34 UY 4473 plakalı otomobilde maddi hasar oluştu.
Karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.