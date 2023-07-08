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        Artvin'de "42. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" sürdü

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 20:13
        Artvin'de "42. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" sürdü

        ​​​​​​​ARTVİN (AA) - Artvin'de 42'incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nin üçüncü günü boğa güreşleriyle devam etti.

        Artvin Belediyesince kentte 200 yılı aşkın bir geçmişe sahip boğa güreşleri kültürünü yaşatmak amacıyla 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen güreşleri, sağanak, soğuk ve sise rağmen benlerce kişi izledi.

        Sağanak nedeniyle zaman zaman ara verilen boğa güreşlerinin üçüncü gününde, "Küçük Orta", "Büyük Orta" ve "Süper Baş" kategorilerinde 32 boğa mücadele etti. Etkili olan yağmur ve sis hem izleyicilere hem de boğalara zor anlar yaşattı.

        Küçük orta kategorisinde Mustafa Günay'ın "Felaket" isimli boğası, süper baş kategorisinde Erkan Karaman'a ait "Karabela", büyük orta kategorisinde İbrahim Yıldırım'a ait "Horoz" isimli boğa şampiyon oldu.

        Güreşlerde dereceye giren boğa sahiplerine 100 bin lira para ödülü ve kupaları verildi.

        Etkinliği, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt da izledi.

        Festival kapsamında bu akşam yapılması planlanan Tuğçe Kandemir ve DJ Mısra Gider konserleri de yağışlar nedeniyle iptal edildi.

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