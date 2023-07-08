Artvin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
ARTVİN (AA) - Artvin'de etkili olan sağanak, su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu.
Kentte öğleden sonra etkisini gösteren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı.
Sürücülerin trafikte zor anlar yaşadığı kentte, bazı iş yerlerini de su bastı.
Artvin-Şavşat karayolunun 35 ile 45'inci kilometreleri arasındaki farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi.
Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından temizlenerek trafiğe açıldı.