Kaçkar Dağları'nda düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı
ARTVİN (AA) - Rize Kaçkar Dağları'nda yürüyüş yaparken düşerek yaralanan dağcı Tolga Türkanık, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kaçkar Dağları buzul bölgesine dün tırmanış yaparken düşerek yaralanan Türkanık, telefonla ilgilileri arayarak, düşme sonucu kolunda, çenesinde ve ayağında yaralanmalar olduğunu bildirip, yardım talebinde bulundu.
Olayın ardından, Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çamlıhemşin Dağcılık Spor Kulübü ve 112 Acil Sağlık personelinden oluşan 11 kişilik ekip, bölgeye sevk edildi.
Ekipte bulunan iki dağcı, bir süre sonra Türkanık'a ulaştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopterle alınamayan yaralı dağcının, ulaşımın daha kolay olacağı gerekçesiyle Artvin tarafından Yusufeli ilçesine indirilmesi kararlaştırıldı.
Yusufeli yönünden harekete geçen Artvin AFAD, İstanbul ve Rize AKUT ile yöredeki sivil dağcılardan oluşan 17 kişilik ekip, 4 saatlik yürüyüş sonrası kararlaştırılan buluşma noktasında yaralı Türkanık'ı teslim aldı.
Türkanık, sabah satlerinde Yusufeli Devlet Hastanesine getirilerek, tedavi altına alındı.
Bir süre burada tedavi gören Türkanık, daha sonra Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Çenesinde ve ayağında kırıklar olan dağcının, Artvin Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.