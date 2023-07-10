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        Artvin'de çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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        Giriş: 10.07.2023 - 11:35
        Artvin'de çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

        ARTVİN (AA) - Artvin'de 4 katlı binanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Çarşı Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında bir köpeğin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

        İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

        Veteriner kontrolünden geçirilen köpek, daha sonra sokağa bırakıldı.

        Söz konusu bina ile bitişiğindekilerin çatısında köpeğin yavrularının olabilme ihtimaline karşı arama yapan ekipler, herhangi bir yavruya rastlamadı.

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