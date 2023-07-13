Artvin Valisi Doruk, düğün konvoyunun önünü kesen engelli vatandaş için bahşiş istedi
ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un, düğün konvoyunun önünü keserek para isteyen özel gereksinimli kişiye destek için damattan bahşiş istediği anlar, Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Vali Doruk, dün akşam saatlerinde Valiliğe gireceği esnada, zihinsel ve konuşma geriliği bulunan Sıddık Uçar'ın caddeden geçen düğün konvoyunun yolunu keserek bahşiş istediğini gördü.
Yanına giderek Uçar'a sarılan Vali Doruk, esprili bir dille damadın para vermeden geçemeyeceğini söyledi.
Araçtan inen damat Uçar'ın 50 lira bahşiş vermesi üzerine Vali Doruk, gülümseyerek biraz daha vermesi gerektiğini ifade etti.
Sıddık Uçar, bahşişini aldıktan sonra Vali Doruk, damatla tokalaşarak mutluluklar diledi.
Bazı vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği anlar, Valiliğin sosyal medya hesaplarından, "Valimiz Yılmaz Doruk'un makamına çıktığı esnada Valilik önünde ilimizin tanınan ve sevilen simalarından Sıddık Uçar'ın düğün konvoyunun yolunu kestiğini görerek yaptığı bahşiş pazarlığına katılması renkli görüntülere sahne oldu." ifadeleriyle paylaşıldı.