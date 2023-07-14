Artvin Valisi Doruk, 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin ailelerini ziyaret etti

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan 15 Temmuz şehitleri emniyet müdürü Dursun Acar ve özel harekat polisi Erol İnce'nin aileleri ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit Acar'ın baba ocağı olan Küplüce köyündeki Cilat Camisi'nde şehitler için mevlit okundu.

Mevlit sonrası Vali Yılmaz Doruk, şehidin babası Nebi, annesi Fatma, eşi Özgül ve kızı Elif Naz Acar (10) ile birlikte köydeki Şehit Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın Türk Bayraklarıyla süslenen kabrini ziyaret etti.

Kabir başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Doruk, şehit Acar'ın babaevine giderek aile fertleriyle bir süre sohbet etti.

Şehit Acar'ın eşyalarının sergilediği odanın gezilmesinin ardından buradaki ziyaret sona erdi.

-İkinci ziyaret Şehir Erol İnce’nin annesine

Doruk ve beraberindekiler, daha sonra Yusufeli yeni ilçe merkezi Sancak Mahallesindeki yeni evinde yaşayan, şehit polis Erol İnce'nin annesi Gülşan İnce'ye ziyarette etti.

İnce ile bir süre sohbet ederek üzüntülerini paylaşan Doruk, Yusufeli yeni yerleşim yerindeki evinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Şehit İnce ve tüm şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Doruk, Gülşan İnce'yle bir süre konuşarak bir sorunun olup olmadığını sordu.

İnce'nin, İstanbul defnedilen şehit oğlunun kabrine gitmek istediğini ifade etmesi üzerine Doruk, en kısa sürede annenin İstanbul'a görülmesi için talimat verdi.

Ziyaretlerde, Kaymakam Hüseyin Kaptan, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Soner Süzer, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu bazı kurum müdürleri hazır bulundu.