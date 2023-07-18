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        Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Pişmişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 13:37
        Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Pişmişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

        ARTVİN (AA) - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Adem Pişmişoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Artvin Devlet Hastanesi'nde dün vefat eden 71 yaşındaki Pişmişoğlu için Arhavi Musazade Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Pişmişoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, il genel meclis üyeleri, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

        Pişmişoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Balıklı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

        Vali Doruk, törende, Pişmişoğlu'nun ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

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