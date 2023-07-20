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        Artvin'de derede insan ayağı bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:59
        Artvin'de derede insan ayağı bulundu

        ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde derede insan ayağı bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıköy'deki dere kenarında öğle saatlerinde balık tutan Mehmet Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark etti.

        Şimşek'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bulunan ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Savcılığın inceleme başlattığı olaya ilişkin Borçka Belediyesi hoparlörlerden, "Artvin Borçka ilçesinde insana ait ayak parçası bulunmuştur. Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunmaları duyurulur." şeklinde anons yapıldı.

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