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        Artvin'de köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 20:55
        Artvin'de köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        ARTVİN (AA) - Artvin'de köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçtan inemeyen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Merkez Dere Mahallesi'nde köpeklerin saldırısına uğrayan kedi, kendisini korumak için ağaca çıktı.

        Çevredeki vatandaşların köpekleri bölgeden uzaklaştırmasının ardından kedi ağaçtan inmeye çalışsa da başarılı olamayarak mahsur kaldı.

        Kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.

        Artvin Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla ulaştıkları kediyi kurtardı.

        Sahipli olmayan kedi, sokağa bırakıldı.

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