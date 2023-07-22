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        Artvinli esnaf iş yerinde unutulan para dolu çantayı sahibine teslim etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 15:22
        Artvinli esnaf iş yerinde unutulan para dolu çantayı sahibine teslim etti

        ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde restoran işletmecisi, iş yerinde unutulan para ve ziynet eşyası bulunan çantayı sahibine teslim etti.

        Karadeniz turuyla Muğla'dan bölgeye gelen çift, Servet Daş'a ait balık restoranında yemek yedikten sonra konaklayacakları otele gitti.

        Daş, iş yerindeki masaları düzeltirken bir sandalye üzerinde bulduğu kadın çantasını emanet dolabına kaldırdı.

        Otele döndüklerinde çantalarının yanlarında olmadığını fark eden çift, gün içinde gezdikleri mekanları aramaya başladı.

        Bir süre sonra restorana gelen çift, kendilerine ait olduğu anlaşılan çantayı teslim aldı.

        Çantasına kavuşan kadının gözyaşlarını tutamadığını fark eden Daş, cep telefonuyla kaydettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

        İlçede 7 yıldır esnaflık yapan Daş, AA muhabirine, yaşanan olayda yapılması gerekeni yaptığını söyledi.

        Dükkan kalabalık olduğu için çantanın unutulduğunu ancak yarım saat sonra fark edebildiklerini belirten Daş, "Kadın çantası olduğu için içini açıp bakmadık. Aradan birkaç saat geçti, bir araba geldi. Kadının araç içinde ağladığını fark ettim. Adam çantayı kaybettiklerini, birçok yere sormalarına rağmen bulamadıklarını söyleyince ben de çantayı getirdim, verdim. Kadını sakinleştirmeye çalıştık." dedi.

        Servet Daş, çiftin çok sevindiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Adam çantayı açtı. Çantada ziynet eşyaları, dolarlar, kesilmiş çekler, kredi kartları gibi eşyalar vardı. Görünce şaşırdık. Çantada 150 bin dolar para varmış. Adam çantayı bulmayı ummadığını ifade ederek, bulunduğu için çok mutlu ve şaşkın olduğunu dile getirdi. Böyle bir olay geçti başımızdan. Biz yapmamız gerekeni yaptık. Burası Arhavi, burada başkası da olmaz."

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