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        Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Artvin Valisi Doruk'u ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:23
        Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Artvin Valisi Doruk'u ziyaret etti

        ARTVİN (AA) - Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

        Valiliğe gelişinde Doruk tarafından karşılanan Janjgava, şeref defterini imzaladı.

        Doruk ve Janjgava beraberindeki heyetle valilik makamında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

        Janjgava, ziyaretin ardından AA muhabirine, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok güzel ve iyi bir seviyede olduğunu söyledi.

        Hopa'da birkaç gün önce iki ülke heyetleri arasında bazı toplantılar düzenlendiğini kaydeden Janjgava, "Sarp Sınır Kapısı iki ülke arasındaki çok önemli bir noktadır. Biz sadece komşu kardeş ülke değiliz stratejik ortaklık vardır iki ülke arasında" dedi.

        Doruk da Büyükelçiyi Artvin'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Doruk, iki ülkenin komşuluktan öte ilişkileri olduğunu ifade ederek, "Bu ilişki her geçen gün daha da ileriye gidiyor. Ziyaret vesilesi ile genel konuları istişare ederek, fikir alışverişinde bulunduk. Değişik kademelerde bu görüşmelerimiz devam ediyor. Büyükelçimizin de ziyareti bizi memnun etti. Ülkemizin kader birliği içinde, bir arada, bundan sonra da geleceğe yürümesi için olabildikçe birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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