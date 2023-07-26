Artvin'de "Adli Yardım Projesi" protokolü imzalandı

ARTVİN (AA) - Artvin Belediyesi ile Artvin Barosu iş birliğinde, "Adli Yardım Projesi" protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin, makamında düzenlenen törende, Artvin Barosu ile yaptıkları iş birliğiyle başta kadınlar olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin adalet arayışındaki davalarında kullanılmak üzere yılda 350 bin lira kaynak sağlayacaklarını söyledi.

Dezavantajlı gruplara savunma hakkının verilebilmesi için anlaşmayı önemsediklerini vurgulayan Elçin, "Baro Başkanımız Ayla Varan, özellikle ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlara öncelik vereceklerini söyleyince biz de sosyal demokrat belediye olarak projeyi 1 Haziran'da meclisimize getirdik. Yıllık bütçe içerisinde 350 bin lira yardım edilmesine oy birliğiyle karar aldık. Böyle bir işbirliği için Baro Başkanımız ve yönetimine teşekkür ederim." dedi.

Baro Başkanı Ayla Varan ise Başkan Elçin'e destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Elçin ve Varan, protokolü imzaladı.