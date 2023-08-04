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        Bakan Bayraktar, Yusufeli Barajı ve HES'te incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:30
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        Bakan Bayraktar, Yusufeli Barajı ve HES'te incelemelerde bulundu
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        ARTVİN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yusufeli Barajı ve HES'te testlerin bitmesinin ardından hedef kotanın 4 metre daha yükselmesiyle elektrik üretilmeye başlanacağını belirterek, "Burada yılda yaklaşık 1,8-1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve inşallah yaklaşık 2,5 milyon hane halkının, vatandaşımızın evine elektrik buradan gidebilecek." dedi.

        Bakan Bayraktar, Yusufeli Barajı ve HES'te incelemelerde bulundu.

        Bayraktar, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda enerji yüzyılı yapacak en müstesna yerlerden birinde inceleme yaptıklarını söyledi.

        Yetkililerden baraj ve HES ile ilgili bilgi aldığını belirten Bayraktar, "588 megavatlık bir kurulu güce sahip. Hakikaten mühendislik, uygulanan teknik ve yenilikler açısından dünyada literatüre girebilecek bir projeyi görme fırsatı bulduk. Burada yılda yaklaşık 1,8-1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve inşallah yaklaşık 2,5 milyon hane halkının, vatandaşımızın evine elektrik buradan gidebilecek." dedi.

        Bayraktar, yenilenebilir enerji ve yerli kaynak kullanımının önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "Dolayısıyla ben burada bu projenin hayata geçmesinde esasında bize vizyon olarak bunu koyan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bu projede emeği geçen DSİ ve yüklenici firma çalışanlarına, bölge halkına şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten ülkemize müstesna bir eser kazandırıldı. Bu sayede ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma anlamında çok önemli bir adım atılmış oluyor. Testlerimiz başlamak üzere. Ondan sonra da hedef kota 4 metre daha yükseldiği zaman inşallah bu tesisten elektrik üretmeye başlayacağız. Türkiye'nin enerji ihtiyacının önemli bir miktarını karşılamış olacağız. "

        Bayraktar'a, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik eşlik etti.

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