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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Artvin'de gençlerle bir araya geldi:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 22:23
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Artvin'de gençlerle bir araya geldi:
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        ARTVİN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Artvin'i artık Türkiye'nin enerji başkenti olarak tanımlamakta herhalde haklıyız." dedi.

        Bayraktar, Arhavi ilçesindeki bir restoranda düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda, kentte bugün yaptığı temas ve incelemelerde sorunları yerinde dinlediğini, çözüm önerileri ile değerlendirmeleri aldığını söyledi.

        Buluşmaya katılan gençlerin muazzam bir enerjisi olduğuna işaret eden Bayraktar, "Enerji Bakanını, bu kadar enerjik karşıladığınız için tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Bayraktar, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli mega projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nda bugün incelemelerde bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Hidroelektrik santrali ile ilgili çalışmaları yerinde müşahede ettik. Türkiye'nin enerjisine enerji katan, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin de yüzyılı yapacak projelerinden en önemlilerinden bir tanesi Yusufeli Barajı. Artvin'i artık Türkiye'nin enerji başkenti olarak tanımlamakta herhalde haklıyız. Böyle bir gurura hepiniz sahipsiniz."

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