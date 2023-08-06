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        Artvin'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 14:50
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        Artvin'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı
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        ARTVİN (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Artvin Şubesince, "kentsel arama eğitimi" kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

        Gençlik Merkezi ve Kaledibi mevkisinde dün teorik eğitim alan 14 İHH arama kurtarma gönüllüsü, bugün uygulamalı eğitime katıldı.

        Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) işbirliğiyle yapılan tatbikatta, senaryo gereği depremde yıkılan bir binaya müdahale edildi.

        Binaya müdahale etmek için ilk önce 2 kişi binada gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti.

        Binada herhangi bir gaz tehlikesinin olmadığını tespit eden görevliler, durumu İHH Artvin Arama Kurtarma Ekibi Lideri Yunus Oğlağa'ya bildirdi.

        İhbarın ardından 6 kişilik ekibin görev yerleri belirlenerek, 2 kişi bina önünde konumlandırıldı. Binanın yeniden çökme riskinin olup olmadığı da tespit edildikten sonra ekipler içeriye girerek, "Sesimi duyan var mı?" diye seslendi.

        İlk aşamada ses alamayan ekipler durumu yeniden ekip lideri Oğlağa'na bildirdi. Bina içerisine yeniden giren ekipler, bu kez de "Sesimi duyan var mı? Duyuyorsan duvara vur." diyerek, seslendi.

        Birkaç kez bunu tekrar eden ekipler, ses alamayıp dışarı çıkmak için yöneldiklerinde ses duyuldu. İçeride birinin olduğunu tespit eden ekipler, kişiyi olduğu yerden kurtardı.

        Enkazdan çıkarılan şahıs UMKE ekiplerine teslim edildi ve yönlendirildiği hastane kayıt altına alındı.

        - "Artvin'de ilk kez uygulamalı tatbikat gerçekleştirdik"

        İHH Artvin Arama Kurtarma Ekip Lideri Oğlağa, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, afet ve acil durumlarda bilgili bir ekip kurmak için eğitim aldıklarını söyledi.

        Arama kurtarma sırasında teorik bilginin yanında pratiğin de önemli olduğuna dikkati çeken Oğlağa, şunları kaydetti:

        "Artvin'de ilk kez uygulamalı tatbikat gerçekleştirdik. Bizler 6 Şubat depremlerinde Malatya'da görev yaptığımız süre boyunca bu işin ne kadar ciddi olduğunu bir kere daha anladık. Oradaki işimiz biter bitmez Artvin'e döndüğümüzde eğitimlerin planlamasını yapmaya başladık. Nihayetinde de dün ve bugün bu eğitimleri gerçekleştirdik. Tatbikatımız gerçeğe çok yakındı. Hatta birebir aynıydı diyebilirim."

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