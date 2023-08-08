Artvinli çiftçi evindeki tek vantilatörü ineklerinin serinlemesi için ahıra kurdu

ARTVİN (AA) - Artvin'de çiftçi Dursun Ali Şahinbaş, inekleri sıcaktan etkilenmemesi için ahırda vantilatör çalıştırıyor.

Merkeze bağlı Fıstıklı köyünde 61 yaşındaki Dursun Ali Şahinbaş, "Nar", "Nazlı" ve "Nar Kız" adını verdiği ineklerini sıcaktan korumak için evinden uzatma kablosuyla elektrik çektiği ahıra vantilatör kurdu.

İneklerin bakımını yapan Şahinbaş, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

"Nazlı" ismini verdiği ineği, 2013'te sahibi kesime götürürken satın aldığını anlatan Şahinbaş, "Kıyamadım ve fiyatını dahi sormadan, almak istediğimi söyledim ve yaklaşık 10 yıldır da besliyorum." dedi.

Şahinbaş, Türkiye genelinde olduğu gibi Artvin'de de hava sıcaklığının etkili olduğuna dikkati çekerek, hayvanlarını sıcak havadan korumak için evinde kullandığı vantilatörü ahıra getirdiğini aktardı.

Hayvanlarına adeta çocuğu gibi baktığını ifade eden Şahinbaş, "Onları sıcaktan korumak için ahıra 30 metre uzunluğunda kablo çektim, vantilatörü bağladım. Hayvanları bayağı rahatlattığını hissediyorum. Bu durum beni mutlu ediyor. Hayvanları çok seviyorum, biz insanlar olarak sıcaktan etkileniyoruz onların da canı var, onları korumak için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Böyle bir çözüm buldum." diye konuştu.

Şahinbaş, inekleri zaman zaman soğuk suyla yıkadığını, onları sıcaktan korumak için başka çaresinin olmadığını dile getirdi.

Şahinbaş'ın eşi Sevim Şahinbaş ise günlük yaklaşık 20 kilogram süt aldığı ineğine gözü gibi baktığını vurgulayarak, "Hayvanlar sıcaktan etkilenince süt verimleri de düşüyor. Hem verimlerini korumak hem de onların da bir can taşıdığını bildiğimiz için eşimle böyle bir çözüm bulduk. Hava şartları elverişli olana kadar vantilatörü biz değil, hayvanlarımız kullanacak." diye konuştu.