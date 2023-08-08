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        Artvin'de çıkan yangında 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 19:02
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        Artvin'de çıkan yangında 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık zarar gördü
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        ARTVİN (AA) - Artvin'de çıkan yangında 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Hızarlı köyünde Nazim Aydın ve kardeşlerine ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın diğer ev, ahır ve samanlıklara sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

        İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

        Yangın sonucu, 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ev ve ahır sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileterek can kaybı ve yaralananın olmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.

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