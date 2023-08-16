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        Amasya Valiliğine atanan Yılmaz Doruk, Artvin'den ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:52
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        Amasya Valiliğine atanan Yılmaz Doruk, Artvin'den ayrıldı
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        ARTVİN (AA) - Valiler Kararnamesi ile Amasya Valiliğine atanan Yılmaz Doruk, düzenlenen veda töreninin ardından Artvin'den ayrıldı.

        Vali Doruk, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Valilik çalışanları ve vatandaşlarla tek tek görüşerek helallik istedi.

        Doruk, burada yaptığı konuşmada, Amasya Valisi olarak atanması sebebiyle 5 yıla yakın süredir görev yaptığı Artvin'e veda ettiğini söyledi.

        Artvin'in doğası, insanı ve tüm güzellikleriyle gönlünde müstesna bir yer edindiğini dile getiren Doruk, şunları kaydetti:

        "Artvin'den bir Artvinli gibi ayrılıyorum. Artvin'e hizmet etmekten ve Artvinlileri tanımaktan her zaman büyük bir onur duyacağım. Burada çok güzel anılar ve dostluklar biriktirdik. İyi gününü de kötü gününü de hep birlikte yaşadık. Artvin insanının birlik ve beraberliği ile her türlü zorluğun üstesinden geldik. Artık ayrılma vakti geldi. Artvinli hemşehrilerime veda ederken herkesten hakkını helal etmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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