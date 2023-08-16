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        Artvinli Azra yaz tatilini oto tamircisi babasıyla çalışarak değerlendiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:42
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        Artvinli Azra yaz tatilini oto tamircisi babasıyla çalışarak değerlendiriyor
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        ARTVİN (AA) - Artvin'de lise öğrencisi Azra Pekal, yaz tatilini otomobil tamircisi babasına sanayi sitesindeki iş yerinde yardım ederek geçiriyor.

        Lise 3. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Azra Pekal, gazetecilere, ilkokuldan itibaren yazın vaktinin çoğunu kardeşleriyle babasının dükkanında geçirdiğini söyledi.

        Büyüdükçe işlere merak sardığını ve otomobil tamirciliğine başladığını belirten Pekal, yağ bakımı, balata değişimi, şanzıman, motor sökümü gibi birçok işin elinden geldiğini aktardı.

        Pekal, yaz tatilinde gezmeye de vakit ayırdığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Okuldan sonra 1 ay geziyorum, dinleniyorum. Sonra 2 ay burada babama yardım ediyorum. Sabah 7.00-8.00 gibi babamla dükkanı açıyoruz. İş yoğunluğuna göre de saat 20.00-21.00 gibi dükkanı kapatıp çıkıyoruz. Burada hem baba mesleğini öğreniyorum hem de para kazanıyorum. Kazandığım parayı da okulum için kullanıyorum. Hayallerim var, mimar olmak istiyorum."

        Müşterilerin kendisini takdir ettiğini kaydeden Pekal, "Şaşırsalar da sanayide kadın bir usta görmek insanları mutlu ediyor. Bu meslekte kadın erkek ayrımı yok. Bunu kadınlar da yapabilir. El becerisine ve bilgiye bağlı bir iş." dedi.

        Müşterilerden Onur Ay ise yağ ve balata değişimi için geldiği iş yerinde kadın usta görünce çok şaşırdığını ifade ederek, şunları söyledi:

        "Sanayide kadın çalışan görmek alışkın olmadığımız bir durum. Bizi Azra hanım karşıladı. Aracımın yağ ve balata değişimini eksiksiz yaptı. Ustamız da kontrol etti, bir sorun yok. Kadın olarak bu işi yapmak zor, yağ, pas, kir. Kendisini tebrik ediyorum. Her sektörde kadınları görmek çok güzel."

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