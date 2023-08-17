Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de minibüsün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de minibüsün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Irmakyanı köyü Serindere mevkisi T-17 tüneli girişinde Mehmet Avarisli'nin (56) kullandığı 08 M 9064 plakalı minibüs lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücünün yanı sıra minibüste bulunan Emine Yiğit (47), Serap Budak (33), Aslan İnci (72), Altun İnci (62), Mülkinaz Avarisli (49), Servet Yıldırım (65), Yavuz Gezer (45), Şengül Gezer (39), İsa Budak (36) ve Hatice Avarisli (59) yaralandı.

        Yaralılardan 8'i Yusufeli Devlet Hastanesinde, 3'ü Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Kartal'a 45 dakika yetti
        Kartal'a 45 dakika yetti
        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!

        Benzer Haberler

        Artvinli Azra yaz tatilini oto tamircisi babasıyla çalışarak değerlendiriyo...
        Artvinli Azra yaz tatilini oto tamircisi babasıyla çalışarak değerlendiriyo...
        Amasya Valiliğine atanan Yılmaz Doruk, Artvin'den ayrıldı
        Amasya Valiliğine atanan Yılmaz Doruk, Artvin'den ayrıldı
        Artvin'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı
        Artvin'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı
        Artvin'de yaylada "Bilim ve Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi
        Artvin'de yaylada "Bilim ve Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi
        Artvin´deki yangında, köylüler yaylaya çıktığı için evler boşmuş
        Artvin´deki yangında, köylüler yaylaya çıktığı için evler boşmuş
        Artvin´de yamaçtan yuvarlanan ağaç kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Artvin´de yamaçtan yuvarlanan ağaç kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı