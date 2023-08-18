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        Alt geçidin çatısından boşluğa düşmesi sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:39
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        Alt geçidin çatısından boşluğa düşmesi sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi
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        ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde alt geçidin çatısından boşluğa düşmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        İlçenin Hacılar Mahallesi'nde 2 Temmuz'da katıldığı düğünde gözden kaybolan torununu arayan Özbil Arif İnce (62), çevreyi daha rahat görebilmek için alt geçidin çatısına çıktı.

        Plastik olan çatı kaplamasının kırılması üzerine boşluğa düşen İnce, ağır yaralandı.

        Arhavi Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1,5 aydır tedavi gören İnce, dün yaşamını yitirdi.

        İnce'nin cenazesi, Arhavi ilçesinin Yolgeçen köyünde kılınan namazın ardından defnedildi.

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