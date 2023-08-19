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        Artvin'de tekneyle açıldığı denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 23:21
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        Artvin'de tekneyle açıldığı denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
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        ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde denize açıldığı teknesiyle kaybolan kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre ilçede yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Aykut sabahın erken saatlerinde kendisine ait tekneyle denize açıldı.

        Kıyıdan yaklaşık 2 kilometre uzakta denize demir atan Akyurt, dönmeyince yakınları Sahil Güvenlik'ten yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, buldukları teknede Aykut'u bulamadı.

        Hopa Sahil Güvenlik ve Hopa Deniz Polisi ekiplerince denizde ve kıyıda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Bir helikopterin de havadan destek verdiği arama kurtarma çalışması devam ediyor.

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