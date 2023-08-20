Artvin Valisi Cengiz Ünsal Yusufeli ilçesini ziyaret etti

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak Çoruh Nehri üzerinde su tutulmaya devam edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde incelemelerde bulunan Vali Ünsal, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak'tan bilgi aldı.

Devamında yeni yerine taşınan Yusufeli ilçesine giden Vali Ünsal, burada yapımı süren kamu yatırımlarını inceledi.

Yusufeli Merkez Viyadüğü şantiyesini de ziyaret eden Ünsal, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından ilçe kaymakamlığını ziyaret eden Ünsal, ilçenin mevcut durumu hakkında Kaymakam Hüseyin Kaptan'dan bilgi aldı.

Ünsal, daha sonra ziyaret ettiği esnafa bol ve bereketli kazançlar diledi.

İlçeye bağlı Küplüce köyünde yaşayan 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın ailesini evinde ziyaret eden Ünsal, devlet ve millet olarak aziz şehitlerin aileleri ile gazilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Vali Ünsal'a ziyaretlerinde Kaymakam Hüseyin Kaptan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutan Vekili Soner Süzer, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ali Laloğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.