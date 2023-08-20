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        Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası Artvin'de yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 22:14
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        Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası Artvin'de yapıldı
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        ARTVİN (AA) - Artvin'de, 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Kentte boğa güreşleri geleneğini yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Valilik koordinesinde, Artvin Boğacılar Spor Kulübü tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla ve Artvin'den toplam 64 boğa katıldı.

        İki gün süren şampiyonada, pehlivanlar klasmanı süper baş kategorisinde Bahadır Çelikoğlu'na ait "Sarı Fırtına", baş kategorisinde Emre Yılmaz ait "Maral", başaltı kategorisinde Hızır Sert'e ait "Doğuş", küçük başaltı kategorisinde Recep Çınar'a ait "Poyraz", büyük orta kategorisinde Naci Gündoğdu'ya ait "Dadaş", küçük orta kategorisinde Kerim Şeyhoğlu'na ait "Narkoz", ayak kategorisinde ise Uğur Polat'a ait "Alay" birinci oldu.

        "Türkiye Boğa Güreşi Dernekleri Dostluk Kupası" güreşlerinde, birinciliği Osman Güven'e ait "Kanas" isimli boğa elde etti.

        Pehlivanlar klasmanında 360 bin lira ödül dağıtılırken, bu klasmanın en prestijli güreşi olarak kabul edilen baş kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi 60 bin lirayla ödüllendirildi.

        Şampiyonada toplamda 600 bin lira ödül dağıtıldı.

        Şampiyonaya gelen vatandaşların çoğunluğu sıcak havaya aldırış etmeden gün boyunca tribünlerden güreşleri izledi, bazı seyirciler de ormana kurdukları çadırlarda doğanın ve güzel havanın tadını çıkardı.

        Artvin Boğacılar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Kara, yaptığı açıklamada, boğa güreşlerinin Artvin'in kadim bir geleneği olduğunu ve festivallerin, bu kültürü yaşatmak adına önemli olduğunu söyledi.

        Boğa güreşlerinin yaylacılık kültürünün bir parçası olduğunu, boğaların yaylaya gitmeden önce barıştırılması ve liderinin seçilmesi temeline dayandığını kaydeden Kara, "İki gündür çok güzel güreşler izledik. Boğa güreşleri Artvin'in tanıtımı noktasında çok önemli. Burada Türkiye'nin en iyi boğaları güreşiyor. Muğla'dan, Erzurum'dan, Aydın'dan, Rize'den şampiyon boğalar burada güreşiyor. Amacımız sadece boğa güreştirmek değil, Artvin'i doğasıyla boğasıyla Türkiye'ye tanıtmak." diye konuştu.

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