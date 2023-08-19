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        Artvin'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 23:21
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        Artvin'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
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        ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde denizde kaybolan 71 yaşındaki Mehmet Aykut'u arama çalışmaları sürüyor.

        İlçede, 19 Ağustos sabahı teknesiyle denize açılan ancak kıyıdan 2 kilometre açıkta demirlediği teknesinde bulunamayan Akut'u arama çalışmaları 3. gününde de devam etti.

        Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı arama çalışmalara helikopterle havadan destek verildi.

        Diğer ekiplerse sahildeki kayalıklar ve deniz kenarında arama çalışması yürüttü.

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Aykut'un yakınlarıyla da görüşen Ünsal, ekiplerin çalışmaları titizlikle yürüttüğünü söyledi.

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