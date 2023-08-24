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        Artvin'de Çoruh Nehri'nden su içen ayı ve yavruları görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:37 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:37
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        Artvin'de Çoruh Nehri'nden su içen ayı ve yavruları görüntülendi
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        ARTVİN (AA) - Artvin'de, nehirden su içen ayı ile 3 yavrusu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Kaledibi İskelesi'nden hareket eden tekneyle Hatila Vadisi istikametine doğru gezinti yapan vatandaşlar, nehir kenarında ayı ve 3 yavrusunun su içtiğini fark etti.

        Teknede bulunan Halil Aksoy ve bazı kişiler, ayı ile yavrularının nehir kenarındaki görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti.

        Su içtikten sonra bir süre nehir kenarında dolaşan ayılar, daha sonra gözden kayboldu.

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