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        Artvin'de tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:44 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:44
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        Artvin'de tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu
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        ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu.

        Erzurum'dan tatil için ailesiyle Yusufeli'ne gelen Ö.B, Köprügören köyündeki akrabalarının yanında kalmaya başladı.

        Sabah saatlerinde kaldığı evdeki tüfekle oynayan Ö.B, kazara annesi H.B'yi yaraladı.

        Evdekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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