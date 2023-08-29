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        Artvin'de kara yolundaki heyelan kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:24 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:24
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        Artvin'de kara yolundaki heyelan kameraya yansıdı
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        ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Artvin-Yusufeli kara yolu Esenyaka mevkisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

        Heyelan anı, aracıyla Yusufeli'nden Artvin'e seyahat eden Berkan Torun tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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