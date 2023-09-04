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        Artvin'de öğrenciler okula uyum programı kapsamında ders başı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:01 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:20
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        Artvin'de öğrenciler okula uyum programı kapsamında ders başı yaptı
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        ARTVİN (AA) - Artvin'de 2023-2024 eğitim öğretim yılı okula uyum programı kapsamında okul öncesi, 1'nci ve 9'uncu sınıf öğrencileri ders başı yaptı.

        Okullara diğer kademe öğrencilerinden bir hafta erken başlayan öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.

        Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin velileri de okulun ilk gününde çocuklarını yalnız bırakmadı.

        Bazı veliler çocuklarıyla ilk ders heyecanını yaşamak için sınıfa girerken bazıları da sınıf önlerinde ve okul bahçesinde ders sonunu bekledi.

        Vakıfbank İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

        Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını dileyen Acar, AA muhabirine, il genelindeki 48 ilkokul ve 20 okul öncesi eğitim kurumunda yaklaşık 1800 öğrencinin uyum programına dahil olduğunu söyledi.

        Eğitim camiası olarak yeni eğitim öğretim yılına hazır olduklarını belirten Acar, şöyle devam etti:

        "Okullar çocuklarımız ve velilerimizle güzel. Milli Eğitim ailesi olarak tüm öğretmenlerimizle tüm yöneticilerimizle biz geleceğimizin güvencesi sevgili yavrularımıza en iyi olanakları sunmak için çaba gösteriyoruz. Bakanlığımızın eğitim politikaları ile en iyi ortamları sunmaya çalışıyoruz. Artvin'de derslik başına düşen öğrenci sayımız, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız çok avantajlı. Bunları da kullanarak sevgili yavrularımızı bugünden itibaren, 11 Eylül itibarıyla da tüm öğrencilerimizi okullarımızda görmenin mutluluğunu yaşayacağız."

        Acar, 2021'de deprem riski taşıdığı gerekçesiyle yıkılarak yenisi yapılan Gazi Ortaokulu hizmet binasının yeni eğitim öğretim yılında eğitime başlayacağını da kaydetti.

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