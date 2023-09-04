Artvin'de otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü
Artvin'in Şavşat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atanur Bilgin'in kullandığı 61 ACA 053 plakalı otomobil, Çağlayan köyü Abramiyat Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Atanur Bilgin ile Mehmet Düzgün Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Düzgün, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilgin'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazanın, sürücünün yamaçtan yuvarlanan taşlardan kaçamak için yaptığı manevra sonucu meydana geldiği iddia edildi.