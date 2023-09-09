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        Artvin'deki futbol maçının geliri SMA'lı bebeğe bağışlandı

        TFF 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor ile Küçükçekmece Sinop SK arasında oynanan karşılaşmanın bilet geliri, SMA'lı bebeğe bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 19:57 Güncelleme: 09.09.2023 - 19:57
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        Artvin'deki futbol maçının geliri SMA'lı bebeğe bağışlandı
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        Hopa İlçe Stadı'nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçın geliri ile Artvin'de yaşayan SMA hastası 2 yaşındaki Deniz Günay'ın yardım kampanyasına destek verildi.

        Tribünlerdeki taraftarlar ayrıca SMS aracılığıyla da kampanyaya katkı sağladı.

        Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Lütfü Kolçak, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

        Grup maçlarını başarıyla tamamlayıp üst lige çıkmak için mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Kolçak, "Rakip 32'nci dakikada 10 kişi kalmasına rağmen zorlu bir maç oldu. Ciddi ataklarımız vardı ancak maç 1-1 bitti. Maçta kazanan Deniz bebek oldu." dedi.

        Artvin Hopaspor Teknik Direktörü Osman Özdemir ise ligin ilk haftasının sürprizlerle dolu olduğunu söyledi.

        Kendilerinin de burada bir sürpriz yaşadıklarını anlatan Özdemir, "90 dakika boyunca hakimiyet bizde olmasına rağmen kendi kalemize attığımız gol ile berabere kaldık. Önemli olan 90 dakika boyunca maçtan kopmamaktı, oyun disiplinini korumaktı. Bizim takım bunun hepsini yaptı." diye konuştu.

        "Denizin Asi Çocukları" taraftar grubunun organizatörü Olgun Şahin de taraftar olarak Artvin Hopaspor'a desteklerini sürdüreceklerini aktardı.

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