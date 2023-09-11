Trabzon ve çevre illerde ilk ders zili çaldı Trabzon, Artvin, Rize, Giresun ve Ordu'da, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ortahisar ilçesindeki Zehra Kitapçıoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin hep birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Devletin okullar yaparak, öğretmenleri atayarak, görevlileri belirleyerek, donanımı sağlayarak ve eğitimi sürekli destekleyerek üzerine düşeni yapmaya gayret ettiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Burada hem öğrencilerimize hem de velilere farklı görevler düşüyor. Öğrencilerimizin, burada öğrendikleri bilgileri pekiştirerek yarına hazır olmaları bekleniyor. Velilerimiz ise öğrencilerimizde gözlemledikleri en ufak değişiklikte bile ilgili kurumlardan yardım istemekten çekinmesin. Bu sayede yarının Türkiye'sini teslim edebileceğimiz nesiller yetiştirebiliriz."

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ise eğitimde kaliteyi artırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Eğitim ortamlarımızın kalitesini artırmaya yönelik Bakanlık olarak önemli adımlar atıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ise 125 bin öğrenci ve 11 bin 500 öğretmenle eğitim öğretim yılına başlamanın coşkusunu yaşadıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve horon oynadığı törene, AK Parti Trabzon Milletvekili Sezgin Mumcu, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve protokol üyeleri katıldı.

Törenin ardından beraberindekilerle sınıfları gezen Vali Yıldırım, sohbet ettiği öğrencilere kalem dağıttı.

- Artvin

Artvin Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'ın çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vakıfbank İlkokulu'nda devam eden törende konuşan Vali Cengiz Ünsal, yeni eğitim öğretim yılının, öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı için üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklarını ifade eden Ünsal, "Artvin'de 165 eğitim kurumumuzda 2 bin 95 öğretmenimizle 24 bin 803 öğrencimizle eğitim öğretime başlamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Törende, öğrenciler mehter gösterisi gerçekleştirdi, şiirler okudu.

Sınıfları gezen Vali Ünsal, sohbet ettiği öğrencilere kitaplarını dağıttı.

- Rize

Pehlivantaşı İlköğretim Okulu'nda yapılan törene, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Abdülkadir Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile diğer yetkililer katıldı.

Vali Baydaş, yaptığı konuşmada, eğitimin önemine dikkati çekerek, öğretmen ve öğrencilerin göstereceği özverinin Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğini vurguladı.

Rize'de 2023-2024 eğitim öğretim yılında 4 bin 868 okul öncesi, 16 bin 914 ilkokul, 16 bin 175 ortaokul ve 18 bin 32 lise olmak üzere toplam 55 bin 989 öğrenci eğitim görecek.

Ayrıca, 35 anaokulu, 89 ilkokul, 87 ortaokul ve 79 lisedeki toplam 3 bin 199 derslikte 4 bin 992 öğretmen görev yapacak.

- Giresun

Giresun'da da okul öncesi eğitimde 9 bin 600, ilkokulda 19 bin 161, ortaokulda 18 bin 746, lisede ise 21 bin 90 olmak üzere 68 bin 597 öğrenci eğitime başladı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Çotanak İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törene katılan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

- Ordu

Ordu'da Altınordu İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, konuşmasında, 125 bin öğrenci ve 11 bin 500 öğretmen ile 2023-2024 eğitim öğretim yılına başlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Törende, 4. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan öğrencilere "Hoş geldiniz." diyerek çiçek verdi.

Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile protokol üyeleri, bir sınıfta öğrencilere kitaplarını ve çam fidanı dağıttı.