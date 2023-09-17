Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'deki trafik kazasında Gürcistan uyruklu 5 kişi yaralandı

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:34 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'deki trafik kazasında Gürcistan uyruklu 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Sarp Tüneli'nde, Gürcistan uyruklu Gocha Surmanidze'nin kullandığı UH-087-UU plakalı otomobil, tünelde park halindeki tıra arkadan çarptı.

        Kazada, sürücü Surmanidze'nin yanı sıra Gürcistan uyruklu 4 kişi yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti

        Benzer Haberler

        "Kafkas Arı Irkının Korunması, Tanıtımı, Beslenmesi, Arı Ölümleri" konferan...
        "Kafkas Arı Irkının Korunması, Tanıtımı, Beslenmesi, Arı Ölümleri" konferan...
        Arenaya damga vurdu; tek boynuzla şampiyon
        Arenaya damga vurdu; tek boynuzla şampiyon
        İşitme engelli şampiyon güreşçiye konvoylu karşılama
        İşitme engelli şampiyon güreşçiye konvoylu karşılama
        Dünya şampiyonu milli güreşçi, memleketi Artvin'de coşkuyla karşılandı
        Dünya şampiyonu milli güreşçi, memleketi Artvin'de coşkuyla karşılandı
        Artvinli kadın girişimci, ürettiği ana arı ve balı ülkenin dört bir yanına...
        Artvinli kadın girişimci, ürettiği ana arı ve balı ülkenin dört bir yanına...
        Trabzon ve çevre illerde ilk ders zili çaldı
        Trabzon ve çevre illerde ilk ders zili çaldı