Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de ayının saldırdığı kişi yaralandı

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 19:12 Güncelleme: 18.09.2023 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de ayının saldırdığı kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Çay toplamak için Erzurum'dan Artvin'e gelen Cafer Yalvaç, ilçeye bağlı Köprücü köyündeki çay alım yerinden çay tarlasına yürüdüğü sırada ayı ile karşılaştı.

        Bir süre ayının saldırısına maruz kalan Yalvaç, daha sonra çevredeki bir kulübeye sığındı.

        Kulübeye de saldıran ayı, durumu fark eden çevredeki vatandaşların bağırışları sonrasında korkarak bölgeden uzaklaştı.

        Ayının ormanlık alana doğru gitmesi üzerine saldırı yerine gelen köy sakinlerinden Şerafettin Çelik, yaralı halde bulduğu Yalvaç'ı aracıyla Hopa Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Burada ilk müdahalesi yapılan Yalvaç, daha sonra Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Burada tedavi altına alınan Yalvaç, taburcu edilmesinin ardından ailesinin yanına Erzurum'a döndü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TFF'den Kuntz açıklaması!
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        Fransa'da gündem Boey!
        Fransa'da gündem Boey!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!
        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Artvin'de çöpte yiyecek arayan ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
        Artvin'de çöpte yiyecek arayan ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
        Artvin'deki trafik kazasında Gürcistan uyruklu 5 kişi yaralandı
        Artvin'deki trafik kazasında Gürcistan uyruklu 5 kişi yaralandı
        "Kafkas Arı Irkının Korunması, Tanıtımı, Beslenmesi, Arı Ölümleri" konferan...
        "Kafkas Arı Irkının Korunması, Tanıtımı, Beslenmesi, Arı Ölümleri" konferan...
        Arenaya damga vurdu; tek boynuzla şampiyon
        Arenaya damga vurdu; tek boynuzla şampiyon
        İşitme engelli şampiyon güreşçiye konvoylu karşılama
        İşitme engelli şampiyon güreşçiye konvoylu karşılama
        Dünya şampiyonu milli güreşçi, memleketi Artvin'de coşkuyla karşılandı
        Dünya şampiyonu milli güreşçi, memleketi Artvin'de coşkuyla karşılandı