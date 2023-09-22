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        Artvinspor Kadın Voleybol Takımı'ndan SMA'lı bebeğe destek

        Artvinspor Kadın Voleybol Takımı, SMA hastası 2 yaşındaki Deniz Günay'ın yardım kampanyasına destek için düzenlenen kermese katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:22 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:25
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        Artvinspor Kadın Voleybol Takımı'ndan SMA'lı bebeğe destek
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        Artvinspor Kadın Voleybol Takımı, SMA hastası 2 yaşındaki Deniz Günay'ın yardım kampanyasına destek için düzenlenen kermese katıldı.

        Günay'ın yakınları ve gönüllülerin desteğiyle şehir merkezinde kermes organize edildi.

        Artvinspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, Kadın Voleybol Takımı antrenörü Yasin Kara, takım kaptanı Ebru Öztürk ve oyuncular, kermese katılarak destek verdi.

        Takım yöneticisi Yasemin Değirmenci, Artvinlileri kermese, Deniz bebeğe destek olmaya davet etti.

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