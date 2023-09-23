Karadeniz'de sürdürülebilir kıyı ve olta balıkçılığı için keşif dalışı yaptılar Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında, bilim insanları, polis ve gönüllü dalgıçlardan oluşan 11 kişilik ekip, bölgede uygulanması planlanan resif projesine veri toplamak için dalış yaptı.

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında, bilim insanları, polis ve gönüllü dalgıçlardan oluşan 11 kişilik ekip, bölgede uygulanması planlanan resif projesine veri toplamak için dalış yaptı.

İlçede balıkçılık yapan vatandaşlar, sürdürülebilir kıyı ve olta balıkçılığının sağlanabilmesi amacıyla Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesine başvuruda bulundu.

Ordu ve İstanbul Üniversitesinden ilçeye gelen bilim insanları ile polis ve gönüllü dalgıçlardan oluşan 11 kişilik ekip, ön hazırlık ve veri toplamak için Kopmuş mevki açıklarında dalış yaptı.

Yaklaşık 50 metre derinliğe dalan dalgıçlar, çeşitli örnekler aldı.

İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akın Savaş Toklu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki dip yapısını gözlemleyip, doğal oluşumları incelemeyi ve tespit etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Toklu, ilk gözlemlerinde balık ağlarının deniz yaşamını etkilediğini tespit ettiklerini, ağların temizlenmesiyle birlikte canlılığın artabileceğini dile getirdi.

Deniz yaşamı adına gördükleri manzaranın kendilerini üzdüğünü belirten Toklu, "Ağlara takılmış ölmüş balıkları gördük. Yengeçler takılmıştı. Buradaki ağların temizlenmesi gerekiyor. Doğal resif olarak altta bir yapı var zaten. Bu ağlar kaplayınca deniz yaşamı bundan olumsuz şekilde etkilenmiş. Bu ağlar nedeniyle balıklar orada barınamıyor." diye konuştu.

Proje koordinatörü Tayfun Karaali de Hopa ile Kemalpaşa arasındaki Kopmuş mevkisinde hayata geçirmeyi düşündükleri resif projesi için ön çalışma yaptıklarını, bölgedeki çalışmaların 2 gündür devam ettiğini söyledi.

Karaali, amaçlarının kıyı balıkçılığı için önemli bir rezerv alanı olan bölgede kirliliği gidererek, sürdürülebilir balıkçılık için hukuki ve fiziksel gelişime katkı sağlamak olduğunu kaydetti.