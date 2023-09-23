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        Artvin'de atık malzemelerden tasarlanan motorsuz araçlar yarıştı

        Artvin'de geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden tasarlanan motorsuz araçların katılımıyla yarış düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 19:01 Güncelleme: 23.09.2023 - 20:05
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        Artvin'de atık malzemelerden tasarlanan motorsuz araçlar yarıştı
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        Artvin'de geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden tasarlanan motorsuz araçların katılımıyla yarış düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Artvin Off-Road Spor Kulübünün organizasyonuyla düzenlenen yarışa, hurda ve atıl malzemelerden tasarlanan motorsuz, fren sistemi olan dört tekerlekli araçlar katıldı.

        Hastane kavşağından başlayıp Artvin Valiliği önünde sona eren yarışa katılan sürücüler, birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Yaklaşık 900 metrelik parkuru, demir kapıdan tasarladığı araçla yarışa katılan Mehmet Akif Yılmaz birinci olarak bitirdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin zorlu coğrafi yapısından dolayı off-road heyecanına yatkın olduklarını söyledi.

        Etkinlikte sadece atık malzemelerin kullanılmasını önemsediklerini ifade eden Aytekin, "Hepsi birbirinden farklı araçların yarışını izledik. Farklı hayallerin bir şekilde tasarıma yansımasını gördük. İleride öğrencilerin tasarımları ile bu yarışı daha kapsamlı hale getirebiliriz." dedi

        Yarışta dereceye girenlere ve farklı tasarımıyla ön plana çıkan sürücülere çeşitli ödüller verildi.

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