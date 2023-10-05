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        Artvin'de kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Artvin'de jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:21
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        Artvin'de kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Artvin'de jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığınca 1-30 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerde 2 bin 410 paket kaçak sigara, 200 paket elektronik sigara, 320 paket sigara tütünü, 125 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

        Söz konusu kaçakçılık olaylarına ilişkin gözaltına alınan 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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