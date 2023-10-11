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        Artvin'de kayak merkezine yiyecek aramak için gelen ayılar boş binalara zarar verdi

        Artvin'de yiyecek aramak için Atabarı Kayak Merkezi'ndeki tesislere yiyecek aramak için giren ayılar, bazı binaların camlarını ve kapılarını kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 19:36 Güncelleme: 11.10.2023 - 20:17
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        Artvin'de kayak merkezine yiyecek aramak için gelen ayılar boş binalara zarar verdi
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        Artvin'de yiyecek aramak için Atabarı Kayak Merkezi'ndeki tesislere yiyecek aramak için giren ayılar, bazı binaların camlarını ve kapılarını kırdı.

        Merkezdeki 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan ve mevsim nedeniyle kapalı durumdaki Atabarı Kayak Merkezi'ne gelen ayılar Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Evi, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 ahşap binaya girdi.

        Kapı ve pencereleri parçalayarak binalara giren ayılar, dolaplarda yiyecek aradı.

        Zarar tespiti için kayak merkezine gelen Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi Fikri Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 yıldır hizmet veren kayak merkezinde ilk defa böyle bir olay yaşandığını söyledi.

        Son zamanlarda Artvin ve ilçelerinde sık sık ayıların insanlara, hayvanlara ve evlere zarar verdiğini duyduklarını belirten Özkan, "Biz de bundan nasiplenmiş olduk. Aslında gayet doğal çünkü onların mekanındayız, doğanın ortasındayız. 15 yıldır kayak merkezi açık, daha önce hiç böyle bir saldırı olmamıştı. Kurum binalarına, kayak evine ve diğer kuruluş binalarına bayağı hasar verdi. Biz de bunu duyup geldik. İyi ki burada değildik çünkü genelde bu haftalarda doğa sporları topluluğu olarak hazırlıklarımız olacaktı ve genelde burada hazırlık yapıyor olurduk ama o akşam burada olmadığımıza seviniyoruz" ifadelerini kullandı.

        Ayıların, kapıları ve camları kırarak girdiği binalarda, dolaplardaki elma, pirinç, bal, reçel gibi gıda malzemelerini yediğini dile getiren Özkan, dört binada maddi hasar meydana geldiği kaydetti.

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