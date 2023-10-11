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        Artvin'deki silahlı kavgada 3 kardeş öldü

        Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kardeş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 20:11 Güncelleme: 11.10.2023 - 20:11
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        Artvin'deki silahlı kavgada 3 kardeş öldü
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kardeş hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Çavdarlı köyü Hozan Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Sergen Yılmaz (42) ile karşılaştığı Turgut Demir Pehlivan (59) ve kardeşleri Hükmiye Çimen (67) ile Leyla Yazar (64) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, av tüfeği ile 3 kardeşin üzerine ateş açtı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan 3 kardeş, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen 3 kişinin cenazesi Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri zanlıyı, olayda kullandığı tüfekle birlikte yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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