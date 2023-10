Artvin'de "Osmanlı Tarihi Sempozyumu" başladı

Artvin'de, 2021'de vefat eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi tarihçi Dr. Mehmet Genç anısına düzenlenen "Osmanlı Tarihi Sempozyumu" başladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı iş birliğiyle Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde iki gün sürecek sempozyuma, 30 üniversiteden 88 akademisyen katıldı.

Vali Vekili Resul Yıldırım, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Mehmet Genç'in bir bilim insanı olarak Osmanlı ve Türk tarihine ışık tuttuğunu, kendisini rahmet ve şükranla andığını dile getirdi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de 18 Mart 2021'de vefat eden, uluslararası alanda birçok ödül alan Mehmet Genç'in Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli iktisat tarihçilerinden biri olduğunu söyledi.

Genç'in Artvinli olduğunu ifade eden Özgen, Artvin Çoruh Üniversitesinin bu sempozyuma ev sahipliği yapmasını anlamlı ve değerli bulduğunu ifade etti.

Özgen, Genç'in başarılarla dolu hayat hikayesinin özellikle genç tarihçilere ve genç bilim insanlarına örnek derslerle dolu olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmet Genç hocamız Mülkiye'yi bitirdiğinde aklında bazı sorular bulunmakta; biz kimiz? Medeniyetimizin köklerini nedir? Başka kültür ve medeniyetlerle aramızda ne gibi ilişkiler olmuş? Bu sorulara cevap bulmak için attığı her adım onu Osmanlı tarihine yaklaştırmıştır. Tarih, sosyoloji ve felsefe üzerine yaptığı okumalar Mehmet Genç hocamızı etkilemiştir. O da hem tarihçi hem sosyolog olan Max Weber gibi geçmişten günümüze kadar bir medeniyet analizi yapmak istemiştir. Mehmet Genç hocamızı ayrıcalıklı kılan özelliği ise kendi tarihimize başkalarının veya başka milletlerin fikir dünyasından bakma alışkanlığımızı kırarak kendi tarihimizi öz kaynaklarımızla kendi bakış açımızla yorumlamanıza öncülük eden disiplinler arası bir yaklaşıma sahip olmasıdır. Rahmetli hocamız Mehmet Genç'in 40 yıllık Osmanlı arşivi araştırmacılığı, ona arşivcilerin piri unvanını kazandıracaktır."

Türk Tarih Kurumunun çalışmalarına da değinen Özgen, "Üniversitelerin merkez kütüphanelerinde Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı adıyla 3 bin kitaptan oluşan kitaplık oluşturacağız. Sosyal bilimler bir ülkenin geleceğidir. Biz de bu düşünceden hareketle gençlerin daha kaliteli eğitim alması için verdiğimiz burslarımızı artırdık. Toplamda 910 öğrenciye burs veriyoruz." dedi.

Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Saldırıların bir an önce bitmesini dileyen Karaman, "Her gün yüzlerce masum insanımız maalesef vefat ediyor, şehit oluyor. Bir an önce buradaki şiddetin son bulmasını, barışın sağlanmasını arzu ediyoruz. Filistin halkının da diğer halklar gibi özgürce yaşayacağı devletlerine, vatanlarına kavuşmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Program, sempozyuma katılan öğretim üyelerinin sunumlarıyla devam etti.