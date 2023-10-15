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        MHP Artvin İl Başkanlığına yeniden Serdar Kılınç seçildi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Artvin İl Başkanlığına Serdar Kılınç yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:47 Güncelleme: 15.10.2023 - 17:00
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        MHP Artvin İl Başkanlığına yeniden Serdar Kılınç seçildi
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Artvin İl Başkanlığına Serdar Kılınç yeniden seçildi.

        Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen MHP Artvin 14. Olağan Genel Kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Gündem maddeleri arasında yer alan faaliyet ve mali raporun okunmasıyla devam eden kongrede, konuşmaların ardından mevcut başkan Kılınç başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

        Yeniden seçilen Kılınç, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin değerlerine bağlı kalan MHP'nin her bir kademesinde önce ülkem, milletim, partim ve en son ben diyen gönüllü yol arkadaşlarım var. İlçe başkanlarıma ve Milliyetçi Hareket Partisine gönül vermiş herkese beni bu göreve yeniden layık gördükleri için teşekkür ederim." dedi.

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