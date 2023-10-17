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        Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, gazetecilerle bir araya geldi

        Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, eğitimle göç alan bir şehir olabilmek adına her kademedeki eğitim kurumlarıyla yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:59 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:59
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        Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, gazetecilerle bir araya geldi
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        Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, eğitimle göç alan bir şehir olabilmek adına her kademedeki eğitim kurumlarıyla yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.

        Acar, Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, ilde 163 resmi, 2 özel olmak üzere toplam 165 eğitim kurumunda 25 bin 857 öğrenciye 2 bin 95 öğretmenle nitelikli eğitim verdiklerini ve hayata geçirdikleri birçok projeyle eğitimdeki başarı çıtasını her geçen yıl artırdıklarını belirtti.

        Kütüphane sayısını 101'den 125'e, kütüphanelerde bulunan kitap sayısını da 158 bin 984'ten 323 bin 625'e çıkardıklarını ifade eden Acar, "Hedefimiz bu eğitim öğretim yılı sonuna kadar kütüphanelerimizdeki kitap sayısını 400 bine çıkarmaktır. Ülkemiz ve ilimizdeki öğretmen ile öğrencilerimizin birlikte yaptığı proje başvurularında, TÜBİTAK Projeleri, Bilim Olimpiyatları, TEKNOFEST başvuruları, Erasmus Plus Avrupa Birliği başvuruları, e-Twinning başvurularında dört yıl içinde başvuran ve kabul edilen proje sayısı açısından sürekli artış göstermektedir." dedi.

        Deprem riski nedeniyle yıkılarak yeni hizmet binası yapılan Gazi Ortaokulu'nun da yeni eğitim öğretim yılında hizmete girdiği kaydeden Acar, Halk Eğitim Merkezinde üretilen ürünlerin satışının yapılacağı mağazanın da açıldığını aktardı.

        Acar, 2023-2024 eğitim öğretim yılında "Okuyan Artvin", "Okul Bahçem Oyun Bahçem", "Bilge Akademi", "Eğlenceli Matematik", "Eğlenceli STEM", "Sınırsız Yaşam", "Hareketteyiz Zindeyiz" ve "Başarı İzleme Projesi" olmak üzere 8 projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

        "Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi kazandırarak öğrencilerimizin kelime hazinelerini zenginleştirmek, Türk ve dünya edebiyatını bilen, okuma kültürü yerleşmiş çocuklar yetiştirmek amacıyla Okuyan Artvin Projesi kapsamında açtığımız Kitap Kafe'de çocuklar, öğretmenler ve ailelere yönelik kitap okuma, ders çalışma, akıl oyunları ve atölyeler düzenlenmektedir."

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