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        Artvin'de akademisyen İsrail'in Gazze saldırılarını sergiyle protesto etti

        Artvin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Filistin'deki Bebeklerin Çığlığı" konulu resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:08 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:52
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        Artvin'de akademisyen İsrail'in Gazze saldırılarını sergiyle protesto etti
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        Artvin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Filistin'deki Bebeklerin Çığlığı" konulu resim sergisi açıldı.

        Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kemal Sağlam, üniversitenin şehir yerleşkesi kampüsünde yerleştirme sanatıyla yaptığı tabloları sergiledi.

        Kırık ayna parçalarıyla tasarladığı özel bir kıyafet giyen Sağlam ve öğrencileri çeşitli sloganlarla İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Sağlam, gazetecilere, Filistin'de yaşananlara karşı sessiz kalmamak için böyle bir sergi düzenlediğini söyledi.

        Geçmişte de dünyanın değişik yerlerinde yaşanan terör saldırılarına karşı benzer sergiler açtığını belirten Sağlam, şöyle devam etti:

        "Filistin'de yapılan büyük katliama, bebeklerin öldürülmesine, insanlığın kül olmasına sessiz kalmak istemedim. Bu yaşanılanlar hiç doğru değil. İnsanlık buna 'dur' demeli. Bir sanatçı olarak artık çiçek böcek, süslü şeyler boyayamaz olduk. Rengimiz soldu. Resim yapamaz olduk."

        Sağlam, insanlığın yaşananları duymazdan gelmesine tepki amacıyla eline aldığı odunla konuşarak gösteri yaptığını ifade ederek, "Elbisemdeki aynalar da seyircinin empati kurmasını sağlamak amacıyla." dedi.

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